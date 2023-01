Vreme sutra – oblačno, tmurno i prohladno, u istočnim, a tokom dana i u centralnim predelima sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -1 do 4, maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa uslovima za slabe padavine. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana 1, maksimalna 5 stepeni.