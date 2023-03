OBLAČNO SA SLABOM KIŠOM – NA PLANINAMA SNEG

U većem delu zemlje u četvrtak se očekuje suvo, ali toplije vreme. Ujutru se na jugu očekuje slaba kiša, a na istoku i na planinama slab sneg. Duvaće umeren, istočni vetar. Minimalna temperatura od 1 na severu do 5 na jugu, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. Krajem dana i tokom večeri na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim predelima jače prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na planinama sa snegom.

U Dimitrovgradu sutra oblačno povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 8 stepeni.

I narednih dana biće umereno do pretežno oblačno, ponegde povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 12, u petak malo hladnije sa temperaturom od 6 do 10 stepeni.

N.S.