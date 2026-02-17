OBLAČNO, SA KIŠOM I SNEGOM

Vreme do kraja dana – oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača . U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima se očekuju kiša i susnežica koja će preći u sneg. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temoeratura od 0 do 3, na severu od 4 do 6 stepeni. Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.

Vreme sutra – promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće umeren i jak, a u istočnoj Srbiji povremeno i ouljni severozapadni vetar. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 7 do 12 stepeni.

foto: RTC