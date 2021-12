Vreme sutra – pretežno oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Uslova za susnežicu i sneg biće u jutarnjim satima ponegde i u nižim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura od -2 na severu do 4 stepena na jugoistoku zemlje, maksimalna dnevna od 3 na severu do 9 stepeni na jugoistoku. U toku noći u svim predelima prestanak padavina.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Uveče i tokom noći se očekuje naoblačenje. Vetar slab, jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 2, maksimalna 6 stepeni.

U subotu ujutro na jugu, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u planinskim predelima sa snegom, a do večeri kiša će i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura od 3 do 7 stepeni. U nedelju oblačno i veoma hladno sa snegom. Duvaće jak, severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 0 do 2 stepena.

foto: arhiva RT Caribrod