Sutra se očekuje novo jače naoblačenje sa snegom, dok se na jugu, jugoistoku i istoku zemlje očekuje kiša. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar, na jugu i istoku jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura od -3 do 3, maksimalna dnevna od 1 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom. Uveče se očekuje smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 2, maksimalna 8 stepeni.

U nedelju promenljivo oblačno i suvo, još ponegde sa slabim padavinama. Maksimalna temperatura od 2 na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku.