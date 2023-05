OBLAČNO I VETROVITO – TEMPERATURA U DIMITROVGRADU DO 17 STEPENI

U četvrtak ujutro u južnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu u četvrtak umereno oblačno, uglavnom suvo. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 5, maksimalna dnevna 17 stepeni.

U Srbiji u petak promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode. Maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni.

