Posle tmurnog i maglovitog jutra, sutra tokom dana biće umereno do pretežno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, ponegde sa slabom kišom. U toku večeri i noći na severu, zapadu i jugozapadu očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 1 do 7, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, tokom dana uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna očekivana temperatura 5, maksimalna 14 stepeni.

Za vikend oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u subotu od 10 na severu do 18 stepeni u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U nedelju se očekuje zahlađenje, najpre na severu i zapadu zemlje.

N.S.

foto: RTC