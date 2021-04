Vreme sutra – oblačno i malo svežije sa kišom i pljuskovima. Do sredine dana u severnim i centralnim, a do večeri i u ostalim predelima zemlje očekuje se razvedravanje. Duvaće umeren, tokom dana i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 9, maksimalna dnevna od 14 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu tokom noći i sutra pre podne oblačno, povremeno sa kišom, sredinom dana se očekuje razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 14 stepeni.

Za vikend pretežno sunčano i umereno toplo, uz hladna, mestimično maglovita jutra, a biće uslova i za slab prizemni mraz. Maksimalna temperatura od 15 do 20 stepeni. U ponedeljak se očekuje povećanje oblačnosti, a u utorak i sredu zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

N.S.

foto: arhiva RTC