OBLAČNO I HLADNO SA SNEGOM, POSLE PODNE PROMENLJIVO OBLAČNO

Sutra pre podne u većem delu zemlje oblačno sa susnežicom i snegom, na istoku i sa kišom, u drugom delu dana očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Samo će na severu biti suvo i pretežno sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na pojačan jugozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od -1 do 3, maksimalna dnevna od 2 na jugoistoku do 6 stepeni na severozapadu.

U Dimitrovgradu sutra ujutru oblačno sa snegom. Još tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina, a tokom dana i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren do jak, severozapadni. Minimalna temperatura -1, maksimalna 3 stepena.

U sredu pretežno sunčano i osetno toplije, uz pojačan jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni. U četvrtak relativno toplo, uz povećanje oblačnosti i umeren do jak južni i jugozapadni vetar. Temperatura od 11 do 15 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod