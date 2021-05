Vreme sutra – oblačno i hladno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i obilnije padavine. Duvaće umeren do jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 12, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren do jak, zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 10, maksimalna 17 stepeni.

U petak ujutru se očekuje razvedravanje, pa će u nastavku dana biti pretežno sunčano i toplije, samo još na jugu i istoku u toku prepodneva sa kišom. Jak severozapadni vetar do kraja dana biće u slabljenju. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U subotu sunčano i toplo, krajem dana na severu i zapadu uz prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 do 27 stepeni.

N.S.

foto: arhiva RTC