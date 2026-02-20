OBELEŽENA 153. GODIŠNjICA OD SMRTI VASILA LEVSKOG

Opština Dimitrovgrad juče je organizovala svečanost povodom 153. godišnjice od smrti velikog bugarskog revolucionara Vasila Levskog. Svečanosti su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i institucija, predstavnici okruga, kao i brojni gosti iz Republike Bugarske. Prisutnima se najpre obratio zamenik predsednika opštine Dimitrovgrad, Dejan Milev, nakon čega su govore održali i Ognjan Siderov, savetnik u Ambasadi Republike Bugarske u Beogradu, i prof. Lozan Mitev iz Nacionalne spotske akademije u Sofiji. Pozdravnu reč pročitao je i rektor Univerziteta za nacionalnu i svetsku privredu u Sofiji, Dimitar Dimitrov. Nakon zvaničnih govora, učenici dimitrovgradske gimnazije izveli su dramatizaciju posvećenu Apostolu slobode. Na kraju ceremonije položeni su venci i cveće pred spomen – bistu Levskog.