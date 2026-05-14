OBELEŽAVAMO SVETSKI DAN ASTRONOMIJE

Danas, 14. maja obeležava se Svetski dan astronomije. Ovaj datum se obeležava od 1973. godine na inicijativu Daga Bergera, predsednika Astronomskog udruženja Severne Kalifornije, kada je Mesec najbliži fazi prve četvrtine. Od 2007. godine, Međunarodni dan astronomije se obeležava dva puta godišnje, s tim da se drugi dan obeležava u periodu od sredine septembra do sredine oktobra.

Na ovaj dan, astronomske organizacije, muzeji, planetarijumi i opservatorije organizuju razne događaje kako bi promovisali astronomiju.