OBAVEŠTENjE ZA LICA KOJA SU PODNELA PRIJAVE ZA UPIS PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Obaveštavamo građane koji su podnosili prijave za upis prava na nepokretnostima da se, ukoliko im pristigne SMS poruka na broj telefona koji su naveli prilikom podnošenja prijave sa sadržinom da im je pristigao određeni podnesak povodom podnete prijave koji mogu preuzeti na portalu, u pošti ili u opštini, mogu obratiti službenicima koji su im pružali pomoć prilikom podnošenja prijave kako bi isti podnesak preuzeli. Potrebno je da građani tom prilikom sa sobom ponesu ličnu kartu, odnosno drugi lični dokument kojim su podnosili prijavu, kao i da službeniku pokažu poruku koja im je pristigla.

Prema Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima naknadu za upis ne plaćaju vlasnici porodičnog stambenog objekta ili stana koji objekat koriste za stanovanje podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva, a koji je lice sa invaliditetom, borci, porodice sa troje i više dece, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći, molimo da dokaz o tom svojstvu (u originalu) ponovo ponesu prilikom posete službenicima. Zatim, za objekte, delove objekta odnosno posebne delove objekta izgrađene na osnovu privremene građevinske dozvole, stambene objekte kategorije „A“ i „B“ i privredne objekte za koje je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali je do dana stupanja na snagu ovog zakona istekao zakonski rok za pribavljanje rešenja o upotrebnoj dozvoli, za koje nije izdata upotrebna dozvola, ne plaća se naknada za evidentiranje ukoliko vlasnik objekta dostavi dokaz da je naknada, odnosno doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta izmiren u postupku izdavanja rešenja o privremenoj, odnosno građevinskoj dozvoli. U slučaju da je predmet upisa samo pomoćni, odnosno ekonomski objekat izgrađen na poljoprivrednom zemljištu, odnosno izgrađen u okviru registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a koji je u funkciji glavnog objekta, ne formira se katastarska parcela, a naknada propisana ovim zakonom se ne plaća, niti se upisuju zabeležbe propisane ovim zakonom.

Adrese na kojima se građani mogu obratiti kada im pristigne SMS poruka ili drugo obaveštenje o preuzimanju podneska su:

– Opštinska uprava Opštine Dimitrovgrad – Balkanska 2, na šalteru pisarnice ili

– Služba dečije zaštite – Balkanska 7, Dimitrovgrad.

Građani se mogu obratiti službenicima na navedenim adresama radnim danima od 7 do 15 časova. Kontakt telefon Pisarnice Opštinske uprave Opštine Dimitrovgrad je 010/361 108.