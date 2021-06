NOVO POPUŠTANJE EPIDEMIOLOŠKIH MERA

Krizni štab za borbu protiv koronavirusa doneo je juče odluku o novom popuštanju mera. Po preporuci štaba sve maloprodajne radnje mogu da rade u redovnom radnom vremenu od 0 do 24 sata, uz skladu sa dosadašnjim preventivnim merama. Svi ugostiteljski objekti na otvorenom mogu da rade neograničeno, dok se u zatvorenom radno vreme produžava do 1 sat iza ponoći, takođe uz poštovanje mera, s tim što je dozvoljena i muzika. Dozvoljeno je prisustvo publike na stadionima na svim sportskim događajima i to sa kapacitetom do 50 posto na otvorenim terenima, i do 30 posto kapaciteta u zatvorenim prostorijama.

Dogovoreno je da se dozvoli okupljanje i na otvorenom i u zatvorenom prostoru do 500 ljudi. Proslave mature – maturske svečanosti su dozvoljene uz uslov da se u zatvorenom ne može okupiti više od 500 ljudi. Krizni štab je odobrio i rekreativnu nastavu za osnovce, srednjoškolce i visoko obrazovanje, te će biti moguće i organizovanje ekskurzija u okviru vannastavnih aktivnosti.

foto: Infobiro.tv