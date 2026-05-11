NOVI USPESI DIMITROVGRADSKIH KARATISTA

Protekli vikend je bio bogat aktivnostima za bivše i sadašnje članove karate kluba Caribrod. Petoro karatista kluba nastupilo je u subotu na „Temnić kup-u“ u Varvarinu. Iz šest nastupa osvojili su šest medalja. U kategorijiama kadeta i juniora apsolutni nivo, Ivan Bojanić je osvojio zlatne medalje i plakete turnira. U kategoriji kadeta 2012. godište bronzu je osvojio Mihajlo Stojčev. Bronzana odličja osvojile su u kategoriji pionira Nikolija Stamenov, i u kategoriji poletarki u svojim godištima Anja Spasov i Dorotea Stojanović.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=karateklubcaribrod&set=a.1433083881957248

Istog dana u Pirotu je održan jubilarni deseti fitnes festival „Crna kobra 2026“ na kome su među mnogobrojnim učesnicima nastupili i Kristina Gocev i Marko Iliev, članovi karate kluba Caribrod.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=karateklubcaribrod&set=a.1433078071957829

Takođe u subotu u bugarskom gradu Kazanlk je održan treći Otvoreni turnir japanske karate asocijacije Bugarske na kome je nastupio Marko Todorov, bivši član i trener kluba Caribrod, sada član Ipona iz Sofije. On je u finalu uspeo da osvoji zlatnu medalju u najjačoj kategoriji seniora.

foto album: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=karateklubcaribrod&set=a.1433080715290898

foto: Dejan Todorov