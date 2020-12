NOVE MERE – KAFIĆI I RESTORANI RADE DO 17 ČASOVA RADNIM DANIMA, VIKENDOM ZATVORENI

Od petka, 4. decembra, stupaju na snagu nove mere – ugostiteljski objekti i objekti

uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom

neće moći uopšte da rade, saznaje RTS.

Kako predviđaju nove mere, prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki

dan do 21 sat, uključujući i vikend.

Apoteke, benzinske pumpe (točenje goriva) i dostava hrane putem kurira mogu da

rade neograničeno, sedam dana u nedelji.

Pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend.

Pijace radnim danima mogu da rade reglularno, a vikendom od 6 sati ujutru do 15

časova.

Ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri,

igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski

saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu

da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade (od petka u

17 sati do ponedeljka u 05 ujutru).

rts