NOVA DONACIJA MLEKARE „STARA PLANINA“ DOMU ZDRAVLjA

Mlekara „Stara planina“ danas je Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dimitrovgradskog Doma zdravlja uručila novu donaciju u vidu terapeutskih lampi. Ova donacija stiže tri meseca nakon što je Mlekara „Stara planina“ ovom odeljenju poklonila savremeni multifunkcionalni aparat za elektro- i terapiju ultrazvukom, laserom i magnetom. Vlasnik mlekare Zoran Nikolov kaže će u zavisnosti od potreba i u skladu sa mogućnostima nastaviti sa donacijama Domu zdravlja.



Direktor Doma zdravlja Robert Petrov i ovog puta izrazio je zahvalnost donatoru, uz nadu da će saradnja biti nastavljena.

Aleksandar Sokolov, viši terapeut Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju kaže da je reč o savremenom bioptron aparatu za svetlosnu terapiju.

Na ovom odeljenju ističu pozitivna iskustva od prethodne donacije.

Pozitivna iskustva i za terapeute i za pacijente očekuju se i od primene novih aparata.

A.T.A.

foto i video: Miki Ilić