NIŠVIL FESTIVAL ONLAJN OD 13. DO 16. AVGUSTA

Ovogodišnji internacionalni džez festival Nišvil biće održan online, putem live streaminga od 13. do 16. avgusta, bez prisustva publike. Online stream se može pratiti od 20h na nisville.com Orgnizatori su takođe najavili da će ljubitelji džez muzike, koji su već kupili ulaznice, moći svoj komplet karata da iskoriste u septembru, ukoliko dođe do održavanja festivala, što će zavisiti od epidemiološke situacije u zemlji. Ukoliko su posetioci sprečeni da ove godine prisustvuju, ili pak Nišvil ne bude održan u septembru, onda će njihove karte važiti u avgustu 2021. godine, kada će biti održan 27. Nišvil džez festival.

