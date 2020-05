NIJE SLUČAJNO: Iz Šapca stiže najglasnija poruka svako veče u 20.30h, a građani ovog mesta IMAJU DOBAR RAZLOG ZA TO

Već nekoliko dana građani širom Srbije svako veče u 20.30h šalju poruku Korona koaliciji da ih je narod razotkrio i prozreo i da je svima jasna njihova podla namera da dok se vlast i narod bore protiv virusa , oni pokušavaju da skupe jeftine političke poene.

Sinoć je najjasnija i najglasnija poruka poslata u Šapcu. I to nije slučajno, jer upravo je Šabac grad u kome narod već godinama strada i trpi pritisak.Veličanstven snimak bakljama osvetljenog grada ostavlja bez daha. I najavljuje vreme promene. I trenutak predstojeće pobede koja će novom svetlošću obasjati Šabac i izvući ga iz višegodišnje tame vlasti Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića.

Ova dvojica Đilasovih poslušnika komandovali su zviždanje i lupanje u šerpe s namerom da zagluše aplauz medicinarima i pokušaju da uplaše sve koji misle drugačije od njih. Zato ih je ovako glasan odgovor svake večeri u 20.30h zaprepastio, ali i vratio u realnost predstojećeg gubitka vlasti.

Stepen njihove panike i gubitka kontrole pokazuje je i skandal koji su napravili u Šapcu, kada su svojoj komunalnoj policiji naredili da privodi sve koji iskazuju protivljenje Đilasu, lupanju u šerpe i koji podržavaju sve mere Vlade i predsednika Aleksandra Vučića u borbi protiv korone. S druge strane, njihovi naredbodavci predvođeni Draganom Đilasom više od dva sata kršili su policijski čas I to ispred Skupštine Srbije.

Njihov plan da izazovu incidente, budu uhapšeni i ispadnu nekakve žrtve tobože autoritarnog režima je propao. Ali izgleda da su čelnici Saveza za Srbiju imali sreće što policijom ne komanduje Zelenović, jer on bi ih sve pohapsio, kao što privodi političke neistomišljenike, pa bi Dušan Petrović morao da objasni Đilasu zašto ovaj njegov mali pravi gluposti i tako očigledno pokazuje pravo lice tajkunske demokratije. Još gore bi prošli da su sedeći na stepeništu i svađajući se sa penzionerima, ne daj bože kod sebe imali srpske zastave. One su Petroviću posebna smetnja, pa je naredio da privremeni gradonačelnik u svakom pojavljivanju pomene kako on deli maske dok se u Beogradu dele zastave. Bez trunke srama, hvali se Zelenović što ne deli zastave, kao da je zastava nešto čega se on stidi. Možda je sledeći korak da naredi privođenje svih koji ističu zastave.

Ne smemo ni da pomislimo kako bi reagovao da neko počne da emituje himnu, a pitanje je i kako bi se obračunavao sa grbom. Problem je država sa svim njenim simbolima, a zadatak sprečiti jedinstvo i obesmisliti sve uspehe u borbi protiv korona virusa. Na njihovu žalost Srbija je na čelu sa Predsednikom Aleksandrom Vučićem odgovorila izazovu bolje nego mnoge evropske razvijenije zemlje. To kako se ko snašao u ovoj, za sve novoj, situaciji tek će se videti, kada se posle pandemije podvuče crta. Toga se Dragan Đilas očajnički plaši, jer će se i on i njegovi poslušnici naći ispod crte: ljudskosti, morala i patriotizma.