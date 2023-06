NESTABILNO SA PLJUSKOVIMA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, tako da se mestimično očekuje i do 50 litara kiše po metru kvadratnom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 16, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa pljuskovima i grmljavinom, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 22 stepena.

U nedelju na severu pretežno sunčano. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak u većem delu zemlje pretežno sunčano. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a krajem dana i tokom večeri i u ostalim predelima očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 21 do 27 stepeni.

N.S.