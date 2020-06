Nebojša Zelenović majstor kontradiktornih poteza: Založio se za bojkot, a promoviše izlazak na izbore

– Želja za vlašću toliko mu je pomutila um da ne vidi da se stranka raspada dok on priča o ujedinjenju, kao što ne vidi I da za ozbiljno bavljenje politikom nije dovoljna samo želja, ni ambicija. Treba nešto malo više pameti, znanja, obrazovanja I osećanja za druge, a ne samo za sebe. I upravo za to će se opredeljivati Šapčani 21. juna. Za znanje, obrazovanje, rad, rezultate, perspektivu I bolju budućnost za svoj grad koju nosi lista “Aleksandar Vučić- za našu decu“ ili za lopovluk, laž, neznanje i bogaćenje na grbači naroda, koje već godinama u Šapcu promoviše Dušan Petrović preko svog posilnog, Nebojše Zelenovića.

