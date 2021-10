NASTALJENI RADOVI NA ASFALTIRANJU PUTNOG PRAVCA LUKAVICA – KARAULA VERZAR

Danas su nastavljeni radovi na asfaltiranju putnog pravca od Džoninog mosta u Lukavici do raskrsnice za selo Verzar. Reč je o nastavku rekonstrukcije državnog puta drugog B reda od Lukavačke rampe do karaule Verzar. U prvoj fazi, završenoj u septembru prošle godine odrađena je deonica kroz Lukavicu. Druga faza započela je sredinom jula meseca ove godine , a u toku je asfaltiranje ove deonice. Osnovni sloj afalta je debljine šest, a drugi sloj haabajući, koji će uskoro biti postavljen biće četiri centimetra, rekao je za Radio televiziju Caribrod , pomoćnik predsednika opštine Žan Conević. On je izrazio zadovoljstvo zbog onoga što je video na terenu , kao i kvalitetom radova. Investitor radova na sanaciji puteva povezanih sa koridorom 10 su Koridori Srbije, izabrani izvođač radova je bugarska kompanija Trejs, a radove na terenu od Lukavice do Verzara izvodi preduzeće Drumovi A end De iz Pirota.

Danas su počeli i pripremni radovi za asfaltiranje putnog pravca od sela Donji Krivodol do mesta zvanog Kukla, u dužini od 180 metara. Reč je o veoma problematičnooj deonici, rekao je Conević i dodao da će radove, koji će se finansirati iz budžeta Opštine Dimitrovgrad, takođe realizovati preduzeće „Drumovi A i D“.

foto: Marko Todorov