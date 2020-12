NAREDBE OPŠTINSKOG ŠTABA 22.12.2020.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr.

Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i

upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,

čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva

od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), čl. 14. Uredbe o

merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“, br.

151/2020 i 152 /2020.), Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje

zarazane bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“ br. 153/2020), Odluke Predsednika opštine

Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br.

82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za

vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad

br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 22.12.2020. godine, opštinski Štab za

vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne

epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

Izuzetno od tač. 6. i tač. 7. Naredbe br. 06-175/2020-17/1 od 22.12.2020. godine, u periodu

od 22.12.2020. godine do 25.12.2020. godine ograničava se radno vreme objekata navedenih u

stavovima od a) do đ) tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do

petka) od 05.00 časova do 20.00 časova:

a) objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge

radnje i prodajna mesta)

b) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koji

obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi i sl.), kojima nije

dozvoljeno neposredno izvođenje muzike (muzika uživo), a posle 17.00 časova nije dozvoljena

muzika u bilo kom obliku,

v) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim

trgovinskim centrima i sličnim objektima, u kojima se obavlja delatnost u oblasti

trgovine na malo i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice,

igraonice i sl.),

g) objekti u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i

dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski

saloni, saloni lepote),

d) objekti u kojima se obalja delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno

prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i

đ) objekti u kojima se obavlja delatnost iz oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno

prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom

usluge (fitnes centri, teretane i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) Ograničenje radnog vremena iz tačke 1. ove Naredbe ne odnosi se na objekte navedene u

stavovima od a) do ž):

a) apoteke,

b) benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva,

v) trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van

radnog vremena utvrđenog u tački 1. ove Naredbe, kao i subotom i nedeljom,

g) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih

proizvoda,

d) samostalne maloprodajne objekte u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac

ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 čas kao i subotom i

nedeljom;

đ) pozorište, bioskop, muzeji, galerija i sl., koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom

i nedeljom,

e) restorane u hotelima i drugim smeštajnim objektima (kategorizovanim i

nekategorizovanim) u kojima se usluge ishrane mogu pružati samo gostima, odnosno samo

licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 čas,

kao i subotom i nedeljom,

ž) sve druge radnje, objekte i mesta (obućarske, krojačke, stolarske i sl. radnje, servise,

tehničke preglede i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno

prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i

subotom do 17.00 časova.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži

da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera ovom

Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani

obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere

propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a

najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za

nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera

pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u

pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u

objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za

nepoštovanje mera iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe. Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od

zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa

odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br.

15/2016, 68/2020 i 136/2020). Ova Naredba stupa na snagu dana 22.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do

25.12.2020. godine.

Broj: 06-175/2020-17/2

Datum: 22.12.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr.

Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i

upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73.,

čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti

stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020),

Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 („Sl. glasnik RS“,

br. 151/2020 i 152/2020.), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju

vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020.

godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na

teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na

telefonskoj sednici održanoj dana 22.12.2020. godine, opštinski Štab za vanredne

situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne

epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

Zabranjuju se okupljanja više od 5 lica u zatvorenom i otvorenom prostoru, ako

nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične

zaštite. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru

dozvoljeno je okupljanje najviše pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku za vreme boravka u zatvorenom

prostoru, na javnim mestima i da to čini na potpuno ispravan način, uz

održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra između dva lica koja ne borave

u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m 2 može biti prisutno samo jedno lice. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom

prostoru, ukoliko nije moguće održati minimalno rastojanje između dva lica jedan

i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i

sl.).

Preporučuje se korišćenje zaštitne maske na svim otvorenim prostorima. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.

Prevoznik je dužan da zabrani ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu

zaštitnu masku i da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata tako da ti objekti neće raditi

od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana.

Naređuje se prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom

ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna

deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva

metra između stolova. Ograničava se rad prodavnica, dugih maloprodajnih objekata i priređivača

posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev benzinskih pumpi u delatnosti

prodaje goriva i apoteka, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00

časova narednog dana.

Naređuje se prilagođavanje rada maloprodajnih objekata, i objekata u kojima se

priređuju posebne i klasične igre na sreću, tako da u maloprodajnom objektu ne

može boraviti više od 5 lica istovremeno, odnosno najviše 1 lice na 4m 2 korisne

površine u objektu.

Zabranjuje se organizovanje svih sportskih i drugih manifestacija.

Zabranjuje se organizovanje svih vrsta proslava i svečanosti, kao i izvođenje

muzičkog programa uživo. Naređuje se puna primena preventivnih mera u ustanovama predškolskog

vaspitanja i obrazovanja. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti sva

okupljanja, a sve druge aktivnosti sprovoditi uz punu primenu svih mera lične

zaštite (fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske i dr.). Preporučuje se rad od kuće u svim javnim preduzećima, ustanovama i pravnim

licima. Obavezno je sprovođenje svih mera zaštite u kozmetičkim i frizerskim salonima,

salonima lepote i teretanama (nošenje maski i rukavica i dr.). Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležno je Odeljenje za inspekcijske

poslove opštine Dimitrovgrad, Sanitarna inspekcija i ovlašćena službena

lica Policijske stanice u Dimitrovgradu. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se lice koje ne

poštuje mere iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne

poštuje mere iz tač. 3., tač. 4. i tač. 5. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje

mere lične zaštite od infekcije propisane čl. 46a st. 3. Zakona o zaštiti

stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i

136/2020). Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice

za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje

ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od

250.000,00 dinara.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da

naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja

propisanih mera ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da

zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do

kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne

preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice

u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač.7. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar

ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera

propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za

nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe.

Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti

stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i

136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva

od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020). Ova Naredba stupa na snagu dana 22.12.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do

do propisivanja novih mera.

Broj: 06-175/2020-17/1

Datum: 22.12.2020. godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Vladica Dimitrov