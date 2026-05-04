NOVA 3 BODA ZA „BALKANSKI“ ; U SREDU ČETVRTFINALE KUPA FSRIS

U utakmici 22. kola prvenstva Zone istok, fudbaleri “Balkanskog” su u subotu, u Sportskom centru „Park” savladali ekipu „Lužnice” iz Babušnice rezultatom 4:0. Po dva pogotka za domaće postigli su Nemanja Mančić i Nikola Ćirić. Pobedom na ovom meču i sa 55 osvojenih bodova, „Balkanski” je osigurao drugo mesto na tabeli pred plej–of fazu takmičenja. Po završetku utakmice, trener dimitrovgradske ekipe, Aleksandar Nackov dao je svoj komentar.

„Balkanski“ nastavlja takmičenje u Kupu Fudbalskog saveza regiona istočne Srbije. U narednom meču, „Balkanski“ će igrati protiv ekipe OFK „Brzi Brod“ iz Niša, trenutno drugoplasirane ekipe u prvenstvu Srpske lige Istok. Utakmica je na programu u sredu, 06. maja, u Sportskom centru Park, sa početkom u 17 časova.

A.K.

foto i video: Milan Ilijev