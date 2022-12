NAKON SNEGA – KIŠA

U Srbiji u četvrtak ujutro biće oblačno i hladno sa kišom, na istoku Srbije sa ledenom kišom i snegom, a na višim planinama sa snegom, koji će prelaziti u kišu. Tokom dana u svim predelima biće suvo i toplije sa sunčanim intervalima, u delovima Srbije i pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 0 do 6, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu u četvrtak oblačno i hladno sa kišom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, ujutro pojačan. Minimalna jutarnja temperatura 0, maksimalna dnevna 2 stepena.

U Srbiji u petak promenljivo oblačno i veoma toplo, na severu sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura od 13 do 19 stepeni.

A.K.

foto: Milan Ilijev