NAKON ISTEKA ROKA ZA NAPLATU DRUGE RATE POREZA ZA IMOVINU, IZ PORESKE SLUŽBE NAJAVLJUJU DA ĆE REŠENJA GRAŠANIMA VITI URUČENA ZA OKO 2 MESECA

U ponedeljak, 16. maja bio je krajnji rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu građana. O važnosti redovnog izmirivanja poreza, za Radio televiziju Caribrod govori Saša Delčev, šef odseka za lokalnu poresku administraciju. U poreskoj službi najavljuju da će rešenja za ovu godinu građani dobiti za oko dva meseca.

Kao i u svakom drugom gradu, cenu poreza „diriguju“ tržišne cene nepokretnosti, dodaje Delčev.

Rešenja za tekuću godinu sugrađani će dobiti tek za dva meseca, a razlog tome je uvođenje poreza na poljoprivredno zemljište i trenutna migracija podataka iz katastra,

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 16. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata do 14. novembra. Stručnjaci ističu da se građanima ne isplati da prekoračuju rokove jer pored uvećanog poreza na imovinu, ukupno zaduženje može da im optereti i kamata, ali i kazna od 50.000 dinara. Tu kaznu mogu da plate i oni koji još uvek nisu izmirili obaveze za prethodni kvartal.

A.K.