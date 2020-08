NAJNOVIJI REZULTATI – OD 29 UZORAKA DVA POZITIVNA, PO JEDAN IZ PIROTA I BELE PALANKE

Od ukupnog broja testiranih na okrugu do danas je laboratorijski potvrđeno 356 osoba: u Pirotu 239, Babušnici 33, Beloj Palanci – 80, Dimitrovgradu 4. Od početka epidemije do danas, 12.08.2020. registrovano je 25 umrlih lica (do kraja maja 19 lica i u julu i avgustu 6 umrlih lica) sa područja pirotskog okruga.

