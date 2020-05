NA RAČUNE KORISNIKA SOCIJALNE POMOĆI SUTRA SE UPLAĆUJE 100 EVRA

Od 25. maja kreće isplata novčane pomoći u iznosu od 100 evra za sve građane koji su se prijavili. Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola miliona građana, naveo je Mali danas na svom Instagram profilu. Očekuje da će tom dinamikom do 1. – 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć od 100 evra.

