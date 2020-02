Na području Pirotskog okruga periodu od 06. do 26. januara registrovana su 1544 lica obolela od gripa i oboljenja sličnih gripu. Najveći broj obolelih registrovan je među predškolskom i školskom decom, u uzrastu od 5-14 godina, kao i u grupi od 15 do 29 godina i od 30 do 64 godina. Kako je ranije najavljeno, vrh epidemijskog talasa očekuje se u 5.i 6. nedelji godine, odnosno u prvoj polovini februara, pa se u ovom periodu očekuje i porast broja obolelih od gripa na području Pirotskog okruga. Iz tog razloga je potrebno pojačati mere prevencije i kontrole, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje. Sve zdravstvene ustanove u okrugu preduzele su mere za suzbijanje gripa, a u Opštoj bolnici u Pirotu zabranjene su i posete pacijentima.

You May Also Like