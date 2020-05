Na području Okruga, do 13. maja, ispitana su 1222 uzorka, a registrovan je 111 pozitivni slučaj na Covid19 i to: u Pirotu 83, Babušnici 20, Beloj Palanci 7 osobe i Dimitrovgradu 1. Čekaju se rezultati za 172 uzorka. Broj obolelih, tačnije, onih slučajeva koji imaju simptome virusa Covid 19, a bili su u bliskom kontaktu sa laboratorijski potvrđenim slučajevima, je 379, i svi su u izolaciji. U pirotskoj Bolnici trenutno je hospitalizovan jedan pacijent i u stabilnom je stanju. Sa područja okruga juče je uzorkovano 89 briseva, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Pirot.

