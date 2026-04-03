MUP: POJAČAN SAOBRAĆAJ PRED USKRS PO GREGORIJANSKOM KALENDARU

Pred uskršnje praznike, kada je pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, najvažnije je da na odredište stignemo bezbedno.

Povodom predstojećeg Uskrsa po Gregorijanskom kalendaru, Ministarstvo unutrašnjih poslova podseća da se u narednim danima očekuje pojačan saobraćaj na putevima širom zemlje, kao i veća zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim stanicama.

U prazničnoj žurbi, lako je izgubiti strpljenje, ali upravo tada je ono najpotrebnije. Nekoliko minuta više na putu često znači mnogo više sigurnosti. Apelujemo na vozače da voze smireno, drže bezbedno odstojanje, poštuju propise i imaju razumevanja za druge učesnike u saobraćaju.

Pripadnici saobraćajne policije biće prisutni na najopterećeniim putnim pravcima, sprovoditi pojačanu kontrolu i, gde je potrebno, regulisati saobraćaj, kako bi se putovanja odvijala što bezbednije.

Svim građanima koji slave Uskrs po Gregorijanskom kalendaru želimo da praznik provedu u miru i da svaki put ima siguran povratak.

