MUČENIČKI NAPORI DA ZADRŽE ŠABAČKU FOTELJU: BROJ ZARAŽENIH RASTE, KAO I NESPOSOBNOST PETROVIĆA I ZELENOVIĆA

Nesposobnošću Nebojše Zelenovića situacija u Šapcu se dodatno komplikuje.

Umesto da prizna sopstvenu odgovornost za enormni porast broja zaraženih, on nemušto odgovara premijerki Ani Brnabić na seriju argumenata i istina kojima ga je razotkrila u otvorenom pismu.

Od svega što je rekao jedino je u njegovim odgovorima jasno da je zgrožen, ali zgleda da nije kao i svi Šapčani zgrožen onim što je uradio u gradu i epidemiološkom situacijom koju je napravio, tačnije dopustio svojim nečinjenjem.

Da li je Nebojša Zelenović zgrožen činjenicom da nije reagovao na više upozorenja Gradskog zavoda za javno zdravlje da poooštri mere u gradu zbog pretećeg rasta broja zaraženih? Da li je Nebojša Zelenović zgrožen time što je samo dva dana posle poslednjeg upozorenja zavoda organizovao sednicu Glavnog odbora Demokratske stranke, gde je 400 ljudi sedelo u šabačkom pozorištu bez zaštitne opreme?

Na sva upozorenja on se oglušio iako voli da glumi nekakvog komandanta kriznog štaba. Pitanje je samo o kome brine taj Krizni štab? O narodu sigurno ne, nego samo o Zelenoviću, jer je aktivan samo kad treba da uvede vanrednu situaciju u gradu i svom gazdi omogući odlaganje ponovljenih izbora na 27 biračkih mesta, kako bi, uprkos volji naroda, još malo ostao na vlasti.

Samo nekoliko dana pre uvođenja vanredne situacije, a svakako posle izrečenih upozorenja Gradskog zavoda za javno zdravlje, Zelenović je osim sednice svog društvanceta iz DS-a, dopustio i održavanje konjičkih igara, gde se okupilo više od 1500 ljudi. Sada, kada su videli kakav su haos napravili u Šapcu, on i njegov načelnik gradske uprave Milan Vasić tvrde da Šabac i nije tako veliko žarište i da tzv. režimski mediji preuveličavaju stvar.

A zašto ste onda, gospodo, uveli vanrednu situaciju u Šapcu, ako situacija nije toliko strašna? Nije li taj vaš kontradiktorni potez dokaz koji direktno govori u prilog premijerkinoj tvrdnji da politizujete situaciju? Da ne govorimo o tome da čak ni u toj vanrednoj situaciji koju su uveli nisu bili sposobni da organizuju normalno funkcionisanje grada. Pa su tako odlučili da ugostiteljski objekti rade do 20h. I većina je to poštovala, iako su radili sa gubitkom, osim onih koji su zbog političke bliskosti ili tzv. biznis kombinatorike sa Zelenovićem i Dušanom Petrovićem uredno, uprkos zabrani, radili do 23h. To je, naravno izazvalo, gnev poštenih ugostitelja, koji su juče besni i nezadovoljni Zelenovićevim dvostrukim standardima i njemu i Vasiću rekli šta misle.

Kako se saznaje, vrlo otvoreno i uz teške reči. Njihovo nezadovoljstvo proističe iz Zelenovićeve selektivne primene mera kojima je nekim dozvoljeno, a nekima nije da rade do 23h. Ne zanima Zelenovića što je svim ugostiteljima, a ne samo njegovim prijateljima, to izvor prihoda i način da obezbede egzistenciju svojim porodicama. Očigledno ni sam ne ume da sprovede mere koje je doneo. A neće da pita one koji znaju bolje, koji su stručniji i kompetentniji od njega. Nikada se za vreme Covid krize nije konsultovao sa stručnjacima iz republičkog kriznog štaba, što za posledicu ima upravo ovu situaciju u koju je doveo Šabac.

Nebojša Zelenović iz ličnih uskostranačkih interesa drži Šabac kao da je grad izvan Srbije, a kad ima problem obraća se svojim prijateljima u stranim ambasadama, a ne svojoj vladi, Vladi Srbije. To dosta govori i o tome ko mu je bliži, a i gde su mu šefovi. Osim što je jasno da lokalni krizni štab mora da podnese ostavku i time spasi Šabac, a prestane da čuva vlast svom komandantu Zelenoviću, još je jasnije i zašto je narod na izborima 21. juna Nebojši Zelenoviću rekao da odlazi i sa čak 12 hiljada glasova razlike pozdravio dolazak Srpske napredne stranke. Sve je svima jasno. Još samo Zelenović da shvati da je vreme da se skloni i prepusti upravljanje gradom onima koji to umeju da rade.

