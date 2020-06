MRŽNJA ZBOG POLITIČKE NEMOĆI SVE VEĆA: Mnogi lideri vređani kroz istoriju, ali samo Vučiću NAPADAJU DECU

Ali istraživačko novinarstvo koje promovišu to ignoriše, jer i nije reč ni o kakvom novinarstvu, već o providnoj propagandi za račun onih kojima je glavni cilj da spreče razvoj i napredak Srbije, koji je zahvaljujući politici Aleksandra Vučića nezaustavljivo krenuo uzlaznom linijom. I zato ga otvoreno mrze. Mrze ga do te mere da ga u opskurnim tekstovima svojih portala porede čak sa Neronom, koji je spalio Rim, nazivaju pedofilom i priželjkuju njegovu smrt preteći aluzijama iz čuvene narodne pesme „Početak bune protiv dahija“.

