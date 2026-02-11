ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

MOBILNA ISPOSTAVA „POŠTANSKE ŠTEDIONICE“ PONOVO U DIMITROVGRADU

RT Caribrod

Vozilo mobilne ispostave banke „Poštanska štedionica“, biće stacionirano u centru Dimitrovgrada, od danas do subote 14. februara. Kako je najavljeno, vozilo “Poštanske štedionice” će do petka biti u centru grada, u vremenu od 09 do 14 sati, a u subotu od 09 do 13 časova.  Službenici banke za građane dimitrovgradske opštine vrše sve vrste bankarskih transakcija – podizanje gotovine, uplatu pazara, otvaranje novih računa, isplatu penzija.

foto: Milan Ilijev

