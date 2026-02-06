MOBILNA BANKA DANAS I SUTRA U DIMITROVGRADU

Vozilo Mobilne ispostave banke „Poštanska štedionica“, danas od 9 do 14 časova i sutra od 8 do 13 časova, biće stacionirana u centru Dimitrovgrada. Službenici banke vršiće za građane opštine Dimitrovgrad sve vrste bankarskih transakcija – podizanje gotovine, uplatu pazara, otvaranje novih računa, isplatu penzija. Iz Poštanske štedionice ističu da su ovde, kao državna banka i podrška građanima u periodu nakon zatvaranja poslednje bankarske ispostave u Dimitrovgradu. O daljem prisustvu mobilne banke u gradu građani će biti blagovremeno informisani, a cela akcija je koordinisana sa Opštinom Dimitrovgrad, rekao je za Radio televiziju Caribrod, predsednik Vladica Dimitrov.