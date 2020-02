MLADI ŠAHISTI „CARIBRODA” NA PRVENSTVU CENTRALNE SRBIJE

Rezultatima ostvarenim na kadetskom prvenstvu Pirotskog okruga u šahu, petoro mladih šahista ŠK Caribrod izborilo je plasman za prvenstvo Centralne Srbije, koje je juče počelo u Kniću. Na prvenstvu učestvuju Nemanja Todorov u konkurenciji dečaka do 16 godina, Jana Stoimenov i Milica Zarkov u konkurenciji devojčica do 12 godina, Stefan Nakov u konkurenciji dečaka do 10 godina i po prvi put Maša Stanković u konkurenciji devojčica do 10 godina. Prvenstvo Centralne Srbije traje do nedelje, 16. februara.

foto: arhiva RTC