Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da je pripremljeno nekoliko modela školovanja od septembra meseca. Roditelji i deca moći će da se opredele za metod nastave, ali ukoliko časove slušaju onlajn, u školu će morati da idu da odgovaraju.

U osnovnoj školi, naglasio je Šarčević, radiće se po smenama koje će biti drugačije i to prvi i drugi razred kreću ujutro, imaju četiri časa i u 11 sati idu kući ili imaju boravak.Posle najmađih, dolaze treći i četvrti razred i ostaju na nastavi do 14 sati. Prema planu, petaci i šestaci imaju nastavu od 14 do 17 sati, a sedmi i osmi razredi od 17 do 20 sati.Svi će imati četiri časa po 35 minuta.Škole koje su imale boravak, imaće ga i ubuduće u istom obimu, ne smanjujemo grupe, naveo je ministar.Za sve škole, i osnovne i srednje, važe iste bezbezbednosne mere: za svakog đaka mora da bude obezbeđena površina od četiri kvadratna metra, u učionicama će moći da bude do 15 učenika, a srednjoškolci će kao i osnovci, nositi maske.“Približno je oko 500 srednjih škola, a one sa manjim odeljenjima moći će da rade bez podela razreda. Tamo gde to nije moguće, poput pojedinih gimnazija, uglavnom će morati da se radi u dve smene“.

foto: arhiva RT Caribrod