„Danas je 12. maj, međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara, u znak sećanja na Florens Najtingel, koja je postavila temelje moderne nege. Ovo nije samo datum u kalendaru, već trenutak da zastanemo i priznamo neprocenjivu vrednost poziva koji ste odabrali. Biti medicinska sestra-tehničar znači mnogo više od sprovođenja terapije. To znači biti prva ruka koja pruža utehu, glas koji uliva nadu i budno oko koje bdije nad pacijentima u najtežim trenutcima.

Vaša profesija je spoj najvišeg nivoa stručnosti, naučnog znanja i pre svega humanosti. Svakodnevno se suoačavate sa izazovima koji testiraju granice vaše fizičke i mentalne izdržljivosti. Ipak, uprkos umoru i stresu, vi ostajete stubovi našeg zdravstvenog sistema. Bez vaše posvećenosti, nijedna zdravstvena ustanova ne bi mogla da funkcioniše, a nijedan pacijent ne bi osetio toplinu ljudske reči, koja često leči podjednako kao i lek.

Želim da vam zahvalim na svakom osmehu, svakoj besanoj noći i svakom profesionalnom uspehu, kojim spašavate živote. Neka vam ovaj dan bude podsetnik da je vaš rad vidljiv, cenjen i od suštinske važnosti za čitavo društvo. Želim vam mnogo lične sreće, dobro zdravlje i profesionalnog zadovoljstva u godinama koje dolaze.

„SREĆAN VAM MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA”

U POTPISU SANJA MILENKOV, OPŠTINSKA VEĆNICA ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJU I BRIGU O PORODICI.

