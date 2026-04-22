MASKENBAL I IZLOŽBA POVODOM DANA PLANETE ZEMLjE

Povodom Dana planete Zemlje, predškolska ustanova „8. septembar“ danas organizuje izložbu i maskenbal. Okupljanje mališana iz sva tri vrtića je u 17 časova u dvorištu objekta „Leptirić“, a defile Balkanskom ulicom je od 17 časova i 30 minuta.

U galeriji „Metodi Meta Petrov“ u 18 sati svečano će biti otvorena i izložba dečijeg stvaralaštva mališana iz dimitrovgradske predškolske ustanove. Izložba pod nazivom „Mali ljudi, a velika dela, da nam planeta bude čista i vesela“, priređuje se takođe povodom Dana planete Zemlje.

