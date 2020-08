MANJI PRIHODI OD NAPLATE PUTARINA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas kako se procenjuje da će ove godine prihodi od naplate putarina biti oko 45 miliona evra manji od planiranih. Do 3. avgusta pad prihoda je manji za oko 3,5 odsto ili oko 500 miliona dinara. To je rezultat toga što je međunarodni saobraćaj sve vreme funkcionisao, a cena putarina za kamione šest puta veća nego za putnička vozila”, rekla je Mihajlović tokom posete Sektoru za naplatu putarine JP „Putevi Srbije”, prenosi agencija Beta.

