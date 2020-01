MANDIĆ ZA TV MOST: HVALA BRAĆO SRBI SA KIM, MI SMO JEDAN NAROD I NIKO NAS NEĆE RAZDVOJITI

“Draga braćo, ovo što ste večeras uradili, hiljade ljudi i ova kilometaska kolona, to vam nikada nećemo zaboraviti. Vidim šta se dešava na vašim ulicama i to govori o tome da smo jedan narod i jedni drugima najbliži i da nas niko neće razdvojiti”, zaključio je Mandić.

On je istakao da je “upravo to ono što nas čini jednim narodom”.

