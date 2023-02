Prvog dana vikenda malo do umereno oblačno i toplo. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od -1 do 8, maksimalna od 14 na jugu do 20 stepeni na zapadu.

U Dimitrovgradu u subotu oblačno, sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 0, maksimalna 15 stepeni.

U nedelju umereno oblačno i toplo, uveče i tokom noći mestimično sa kišom. U ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa slabim snegom, a temperatura će biti u manjem padu. Od utorka promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, u većini mesta suvo, a slabe padavine očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.