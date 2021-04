KRIZNI ŠTAB POTVRDIO POVRATAK U ŠKOLE OD PONEDELJKA, NEMA NOVOG POPUŠTANJA MERA

Epidemijska situacija je bolja nego pre deset dana, a na današnjoj sednici Kriznog štaba analizira se aktuelna situacija. U Srbiji je do sada koronavirus potvrđen kod 654.870 ljudi, a od posledica zaraze preminula je 5.881 osoba. Na bolničkom lečenju se nalazi 7.341 pacijent, od kojih je 259 na respiratoru, pokazuju podaci sa sajta covid19.rs.

Predrag Kon: Polako dolazi do pražnjenja bolnica, više otpusta nego prijema.

Od 19. aprila da počnu da rade škole, stariji razredi osnovnih i srednje.

Kao podrška turizmu izjednačena cena pi-si-ar testa za naše građane i strance, sa 18.000 na 9.000.

Doneta odluka za Begoradski maraton u junu, da za takmičenje mogu krenuti pripreme.

Nema nikakvih promena drugih mera, ostaje kao i do sada, to je ono što je danas bilo na sastanku, rekao je Kon. Istakao je da je cilj da što pre dođemo do tri ili 3,5 miliona onih koji su primili dve doze vakcine protiv koronavirusa, a da je broj onih koji su do sada primili drugu dozu premašio 1,2 miliona.

Ono što jeostalo da se „popusti“ od mera koje su na snazi je otvaranje unutrašnjosti ugostiteljskih objekata, kafića i restorana unutar tržnih centara.

