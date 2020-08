KRIZNI ŠTAB DONEO ODLUKU O ORGANIZOVANJU NASTAVE

Učenici od prvog do četvrtog razreda će nastavu pohađati u učionicama, gde će maksimalno moći da ih bude 15, odlučio je Krizni štab. Imaće najviše četiri časa koji će biti skraćeni do 30 minuta. Nastava će se sprovoditi uz poštovanje svih mera da bi se smanjio rizik od respiratornih infekcija.

