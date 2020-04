Kraj borbe sa koronavirusom na vidiku, uskoro popuštanje mera

Kovid 19 od početka epidemije odneo 122 života. Broj zaraženih popeo se na 6.318. Na snazi je najduža zabrana kretanja od početka vanrednog stanja, koja će trajati do utorka ujutru.

Izbegli smo italijanski scenario, ali svako opuštanje može skupo da nas koša, izjavio je Goran Stevanović direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu.

Stevanović je ukazao da je Srbija samo zahvaljujući velikom radu, naporu i angažvanju svih uključenih u sprovođenje mera kontrole epidemije i zahvaljujući poštovanju mera najvećeg broja građana, uspela da do sada epidemiju drži pod kontrolom.

„Ipak, svako opuštanje, svako popuštanje pažnje ili neozbiljnost mogu biti opasni i mogu nas skupo košati“, istakao je Stevanović

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević je istakla da se vidi kraj i da bi trebalo da budemo strpljivi još malo – „broji se u danima“.

Patrijarh srpski Irinej poručio je na vaskršnjoj liturgiji u Hramu Svetog Save da doživljavamo veliko iskušenje i da je epidemija koronavirusa božija opomena.

U Srbiji su 642 zdravstvena radnika pozitivna na koronavirus.

Direktor policije Vladimir Rebić rekao je da je od početka primene mera za kršenje zabrane kretanja kažnjeno 4.650 osoba.

Već nedeljama stariji od 65 godina ne izlaze napolje, jer su u povećanom riziku od dobijanja komplikacija u slučaju zaraze koronavirusom. Restrikcije se za njih ublažavaju, pa će tako uskoro moći tri puta nedeljno da izađu napolje.Predsednik Srbije najavio je da će stariji građani moći utorkom, petkom i nedeljom da izađu napolje na pola sata u terminu od 18.00 do 1.00. Do sada su mogli samo jednom ranim jutarnjim časovima da izađu kako bi obavili kupovinu.

Dr Aleksandar Stijačić iz Hitne pomoći navodi da su oni sada posebno osetljivi jer je toliko dug boravak u kući „atak na organizam“. Savetuje im da se postepeno vrate u kondiciju.

Takođe, potrebno je i da što više hodaju i budu na svežem vazduhu i, ako je moguće, na suncu.

Doktor Stijačić napominje i da je važno da budu što dalje od bilo koga drugoga.

„Oni nisu bili u dodiru sa kovidom i mogu da se inficiraju ukoliko budu u kontaktu sa nekim i zato moraju da paze“, rekao je dr Stijačić.

Ipak, upozorava u da bi preveliko izlaganje fizičkom naporu moglo da smanji njihov imunitet.

rts