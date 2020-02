KOZAREV: DRŽAVA ČINI SVE KAKO BI SRPSKI NAROD NA KIM IMAO BOLjU I SVETLIJU BUDUĆNOST

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev obišao je danas Goraždevac i poljoprivrednim proizvođačima uručio šest motokultivatora. Država Srbija čini sve kako bi srpski narod na KiM imao bolju i svetliju budućnost.

„Poljoprivredni podsticaji koje u ciklusima plasiramo u ovoj sredini, u Goraždevcu daju rezultate u smislu da ljudima koji su praktično počeli od nule sada imamo priliku da čestitamo na uspehu i stečenim iskustvima koja uspešno primenjuju. Zajedno smo, počev od semenskog materijala i osnovnih pčelinjim društvima, sadnicama voća, poljoprivredne mehanizacije, sistema za navodnjavanje i tako dalje, uspeli da unapredimo proizvodnju na ovim prostorima“, rekao je za TV Most zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev.

Prema njegovim rečima, narod na ovim prostorima zna da su predstavnici države Srbije tu u punom kapacitetu i zajedno sa predstavnicma Privremenog organa u Goraždevcu predstavljaju servis srpskog naroda na KiM.

„Goraždevac je specifičan, malo mesto gde se svi znaju i gde se ostaje i opstaje. Ovde se naš narod dostojanstveno drži, živeći i boreći se za svoje porodice. Ponosni smo što broj dece raste. Naš zadatak i cilj je da, uz ogromnu podršku i ljubav državnog vrha, počev od predsednika Aleksandra Vučića, premijerke Brnabić, direktora Đurića, Vlade i čitavog naroda Srbije, nakon uspešne finansijske stabilizacije pružimo mnogo veću pomoć narodu na ovim prostorima. Ta pomoć se vidi i oseti i služi ovim ljudima“, rekao je Kozarev.

On je naglasio da je današnja donacija samo jedan deo pomoći i najavio da će se u narednom periodu prikupljati informacije i inicijative o tome šta je to čime bi se oni bavili u nekoliko faza do konačnog proizvoda.

„Razgovaraćemo o tome koji su to pogoni za preradu, pakovanje, za dodavanje vrednosti jačanje ekonomije, i nova zapošljavanja što je jako bitno u ovako malim sredinama, gde oni vide sebe u narednom periodu da bi smo mogli da uložimo sredstva koja bi dala rezultate u najskorijem roku“, objasnio je Kozarev.



Govoreći o Kosovu i Metohiji kao sredini gde postoji socijalna problematika i ugroženost na ekonomskom planu, Kozarev je rekao da država Srbija uspela da ekonomski uzdigne svoj narod.

„Preživljavanje više nije tema, podižemo lestvicu na viši nivo i crvenu liniju šta je prihvatljivo za Srbiju i srpski narod na KiM a to je da ljudi počnu da žive normalno i lepo od svog rada i angažovanja, da deca imaju perspektivu, da škole, obdaništva, domovi zdravlja funkcionišu“, istakao je Kozarev i dodao da je naredni zadatak jeste iznalaženje načina za stvaranje uslova za održivi život našeg naroda na ovim prostorima.

Izvor: TV Most