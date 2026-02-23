OBAVEŠTENjE

Ministarstvo unutrašnjih poslova je dana 26.01.2026. godine, raspisalo Konkurs za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica na koji se možete prijaviti zaključno sa 25.02.2026. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4) da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije (važi samo za kandidate koji konkurišu na stručno osposobljavanje za radno mesto vatrogasac-spasilac vozač);

7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu za radno mesto vatrogasac-spasilac vozač ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da taj vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.“

izvor: PU Pirot

foto: RTC