KONKURS ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU ZGRADA

Opština Dimitrovgrad raspisala je konkurs za sufinansiranje aktivnosti za investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada na teritoriji opštine, u cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu. Za ovu namenu iz budžeta opštine izdvojeno je 6.240.000 dinara. Iznos sufinansiranja je 50% od vrednosti radova na zameni stolarije ili intervenciji na krovnom pokrivaču ili fasadi, a maksimalna ukupna vrednost radova može iznositi 3.000.000 dinara sa PDV-om. Za radove na rekonstrukciji krova ili ugradnji fasadne izolacije porebna je i izrada tehničke dokumentacije, a pomenuti radovi se sufinansiraju u iznosu od 70 odsto od ukupne vrednosti radova, s tim da je minimalna vrednost 3.000.000 dinara sa PDV-om.

Javni poziv otvoren je do 24. marta. Tekst konkursa objavljen je na sajtu opštine Dimitrovgrad, u delu „konkursi”.

foto: RTC