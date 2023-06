Učnici koji ove godine završavaju osnovno obrazpvanje, polagali su od 21. do 23 juna završni ispit.

Preliminarni rezultati završnog ispita, koji su učenici osmog razreda polagali od 21. do 23. juna, objavljeni su na portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs ), dan ranije nego što je to predviđeno kalendarom. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 28. juna do 8 sati. Popunjavanje liste želja elektronskim putem je 29. i 30. juna od 8 do 15 sati. Objavljivanje konačnih rezultata i rasporeda po školama i obrazovnim profilima biće 3. jula. Istog dana biće objavljena i slobodna mesta u srednjim školama i popunjavanje lista žilja za drugi upisni krug koji se završava upisom učenika 5. jula. Za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2023/2024. godinu, planirano je ukupno 75.853 mesta.

foto: RTC