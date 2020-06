KO SVE ULAZI U SKUPŠTINSKE KLUPE?

Nakon lokalnih izbora, održanih u nedelju 21. juna, poznata je raspodela mandata. Lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je najviše mandata – 19, Demokratska partija Bugara – Nebojša Ivanov osvojila je 4 mandata, Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije“ (SPS) 3, Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija 2, a Grupa građana Feniks Caribrod – radom i istinom za stabilnu porodicu Milko Sokolov – Ganja – 1. Van skupštinskih klupa i u ovom sazivu ostala je lista dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka, kojoj je za prelazak cenzusa nedostajalo 4 glasa.

To znači da će se konstitutivnoj sednici, koja će biti zakazana u roku od sedam dana od dana objavljivanja rezultata izbora, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata izbora, prisusutvovati sledećih 29 odbornika: Vladica Dimitrov, Žan Conević, Zoran Đurov, Suzana Milev, Irena Pejčev, Branislav Vasov, Dejan Dejanov, Dragan Milić, Nataša Nenov, Dragana Ivanov, Slobodan Dimitrov, Srđan Savov, Aleksandra Ivanov, Divna Davitkov, Milan Andrejević, Boban Petrov, Ljubiša Takov, Aleksandar Pejčev i Silvana Petrov sa liste „Aleksandar Vučić za našu decu“, Nebojša Ivanov, Milisav Nikolov, Slađana Ivanov i Ankica Manoilov sa liste „Demokratska partija Bugara – Nebojša Ivanov“, Zoran Gerov, Elenko Petrov i Sanja Milenkov sa liste „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije (SPS)“, Ivica Mladenov i Biljana Mijalkov sa liste „Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija“ i Milko Sokolov sa liste „Grupa građana Feniks Caribrod – radom i istinom za stabilnu porodicu Milko Sokolov – Ganja“.

To s druge strane ne znači da će ovih 29 odbornika odlučivati do kraja četvorogodišnjeg mandata u najvišem zakonodavnom telu lokalne samouprave. Do promena će doći već na konstitutivnoj sednici, pošto će mesto predsednika opštine zauzeti prvi naredni sa te liste. Kako je gotovo izvesno da će predsednik opštine i u naredne 4 godine biti Vladica Dimitrov, sigurno je da će njegovo mesto zauzeti Vanja Petrov. Takođe, među odbornicima su i dosadašnji pomoćnici predsednika opštine Žan Conević i Boban Petrov i član opštinskog veća Dragan Milić, pa ukoliko i oni ostanu deo izvršne vlasti na lokalnom nivou, njihova mesta u skupštinskim klupama zauzeće Vladan Dimov, Ivan Manoilov i Aleksandra Nikolov. Kada je ova lista u pitanju, treba istaći da su svi odbornici na listi kandidovani ispred Srpske napredne stranke, a među njima i Divna Davitkov (Socijaldemokratska partija Srbije) i Boban Petrov (Pokret Socijalista), osim Aleksandra Pejčeva (PUPS), koga će u slučaju da postane deo izvršne vlasti zameniti Božana Davitkov, iako se nalazi na 28. mestu.

Što se tiče liste DPB-a vrlo je verovatno da će nosioca liste Nebojšu Ivanova, ukoliko ne postane deo izvršne vlasti, odmah zameniti Stratko Pejčev, budući da Ivanov kao direktor JKP Regionalna deponija Pirot ne može biti odbornik u SO-e Dimitrovgrad, koja je jedna od osnivača tog javnog preduzeća. U slučaju da DPB postane deo vlasti odbornik bi i u ovom sazivu mogao biti Mirča Sotirov.

Lista odbornika SPS-a takođe bi mogla da pretrpi promene nakon formiranja izvršne vlasti, ukoliko dosadašnji zamenik predsednika opštine Zoran Gerov i većnik Elenko Petrov ostanu na svojim funkcijama, u odborničke klupe će Vasil Velčev i Sanja Todorov.

Do promena će doći i na preostale dve liste, ako uđu u vladajuću koaliciju, iako to trenutno ne deluje previše realno. Do mesta u lokalnom parlamentu tako bi stigli Siniša Ranđelov (JS) i Dušan Tasev (GG Feniks Caribrod).

Ko će u narednom periodu sedeti u odborničkim klupama, biće poznato nakon konstitutivne sednice, kojom će predsedavati Aleksandar Pejčev kao najstariji odbornik uz pomoć dvojice najmlađih – Branislava Vasova i Milana Andrejevića (sva trojica sa liste „Aleksandar Vučić za našu decu).